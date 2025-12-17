Bursalı taksici Semih Korkmaz 5500 Euro'yu sahibine teslim etti

Dürüstlük örneği: ödülü reddetti

Semih Korkmaz, Bursa'da 9 yıldır taksicilik yapan 39 yaşında, 1 çocuk babası ve 16 T 1345 plakalı taksinin sahibi ve sürücüsü.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Nilüfer'deki bir hastaneden aldığı 60 yaş üzeri ve özürlü yolcular Sinan ve Meral Şeker'i Yıldırım'daki Yeşil Türbesi önünde bıraktı. Yardım ederek inen çiftten sonra yola devam eden Korkmaz, aracında çalma sesi fark edip durduğunda arka koltuk ile kapı arasına düşen el çantasını buldu.

Korkmaz, şoförler odasını arayıp bilgi verdikten sonra, çalan telefona cevap verip Şeker çiftinin bakıcısının gösterdiği adrese giderek çantayı teslim etti. Çantanın içinde 5500 Euro olduğunu öğrendi.

Şoförler Odası tarafından daha sonra ulaşılınca, yaşlı çiftin teşekkür etmek ve ödüllendirmek istediği ancak Korkmaz'ın teklifi kabul etmediği belirtildi. Korkmaz, İHA muhabirine "Tekrar olsa yine çantaya el sürmeden sahibine teslim ederim" dedi.

Korkmaz, taksiciliğe başladığı 9 yıl önce de bir hastane yolcusunun puset içindeki bebeği araçta unuttuğunu, şehir kameraları ve şoförler odası aracılığıyla anneye ulaştırdığını anlattı. O olayda bebeğin uyanmadan annesine teslim edildiğini söyledi ve "Yine olsa yine aynısını yaparım, kendimle gurur duyuyorum" diye konuştu.

