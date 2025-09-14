Avustralyalılar 100. Haftada da Gazze için Sokakta — Melbourne'de Binlerce Gösterici

Avustralyalılar, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto için 100 haftadır her pazar sokağa çıkıyor; Melbourne'de binlerce kişi İsrail'e yaptırım talep etti.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:22
Avustralyalılar 100. Haftada da Gazze için Sokakta — Melbourne'de Binlerce Gösterici

Avustralyalılar 100. haftada da Gazze için sokakta

Melbourne başta olmak üzere kent merkezlerinde binlerce gösterici İsrail'e yaptırım talep etti

Avustralya genelinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteriler bu hafta 100. haftasına girdi. Ülkenin ikinci büyük kenti Melbourne başta olmak üzere büyük şehirlerde düzenlenen pazar gösterileri yoğun katılımla sürdü.

Melbourne kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan binlerce kişi, İsrail saldırılarının derhal durdurulmasını ve Avustralya hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.

Miting sonrası şehir merkezine yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail terörist devlettir", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Siyonizm terörizmdir", "Çocukların ölmesini durdurun", "İsrail'e hemen yaptırım" ve "İsrail saatte bir çocuk öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Eski Melbourne Belediyesi Meclis Üyesi Jamal Hakim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada 100 haftadır ailelerle birlikte, farklı görüşlerden, kendilerini Avustralyalı olarak tanımlayan insanlarla barışçıl şekilde protesto düzenliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, hemen yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim hükümetimiz, İsrail'in işlediği suçlara destek vererek suç ortaklığı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hakim, İsrail'e yönelik yaptırımların artık ertelenemeyeceğini belirterek, "Rusya'ya ya da savaş suçu işleyen ülkelere nasıl yaptırım uygulanıyorsa, aynı yaptırımların İsrail'e de uygulanması gerekiyor. Avustralya'nın, İsrail'e yaptırım uygulama zamanı geldi." diye konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Melbourne kent merkezindeki gösteri yaklaşık 3 saat sürdü.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İBB Meclisi'nde Toplu Ulaşım Zammı Komisyona Sevk Edildi
2
Ankara Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
3
Demircan: Küresel Sumud Filosuna Katılım Komitenin Kararı
4
Van Çaldıran'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 5 Yaralı
5
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Başkanlığı Önünde Sert Uyarı: 'Suskunluğumuz Korkaklık Değil'
6
Kayseri'de Misafirini Bıçaklayan Ev Sahibi Gözaltında
7
Elazığ'da otoparka pompalı tüfekle ateş: 1 kişi yaralandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye