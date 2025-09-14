Avustralyalılar 100. Haftada da Gazze için Sokakta — Melbourne'de Binlerce Gösterici

Avustralyalılar 100. haftada da Gazze için sokakta

Melbourne başta olmak üzere kent merkezlerinde binlerce gösterici İsrail'e yaptırım talep etti

Avustralya genelinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden gösteriler bu hafta 100. haftasına girdi. Ülkenin ikinci büyük kenti Melbourne başta olmak üzere büyük şehirlerde düzenlenen pazar gösterileri yoğun katılımla sürdü.

Melbourne kent merkezindeki Eyalet Kütüphanesi önünde toplanan binlerce kişi, İsrail saldırılarının derhal durdurulmasını ve Avustralya hükümetinin İsrail'e yaptırım uygulamasını talep etti.

Miting sonrası şehir merkezine yürüyüşe geçen göstericiler, "İsrail terörist devlettir", "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Siyonizm terörizmdir", "Çocukların ölmesini durdurun", "İsrail'e hemen yaptırım" ve "İsrail saatte bir çocuk öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Eski Melbourne Belediyesi Meclis Üyesi Jamal Hakim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada 100 haftadır ailelerle birlikte, farklı görüşlerden, kendilerini Avustralyalı olarak tanımlayan insanlarla barışçıl şekilde protesto düzenliyoruz. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, hemen yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim hükümetimiz, İsrail'in işlediği suçlara destek vererek suç ortaklığı yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hakim, İsrail'e yönelik yaptırımların artık ertelenemeyeceğini belirterek, "Rusya'ya ya da savaş suçu işleyen ülkelere nasıl yaptırım uygulanıyorsa, aynı yaptırımların İsrail'e de uygulanması gerekiyor. Avustralya'nın, İsrail'e yaptırım uygulama zamanı geldi." diye konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Melbourne kent merkezindeki gösteri yaklaşık 3 saat sürdü.