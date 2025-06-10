Avusturya'da Liseye Düzenlenen Silahlı Saldırıda 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Avusturya'daki Katliamda Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

Avusturya'nın Graz kentinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi. İlk veriler doğrultusunda, 12 kişi yaralandı.

Olay ve İlk Gelişmeler

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, saldırının Dreierschützengasse adresindeki okulda gerçekleştiğini açıkladı. Saldırının ardından, Başbakan Christian Stocker tüm programlarını iptal ederken, İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının yapıldığı şehre hareket etti.

İlk Kez Bu Düzeyde Bir Saldırı

Ülke basınında yayımlanan haberlere göre, bu korkunç saldırı, Avusturya tarihinde benzeri görülmemiş bir olay; saldırgan, okul tuvaletinde intihar etti. Eski bir öğrenci olduğu ve mobbinge maruz kaldığı iddiaları öne sürüldü.

Okul Tahliye Edildi ve Durum Kontrol Altına Alındı

Graz'ın bağlı olduğu Steiermark eyaletinin polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay yerinde durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin olmadığı bilgisi paylaşıldı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri okulun tahliye edilmesi için bölgeye gönderildi.

Üst Düzey Yetkililerden Taziye Mesajları

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Bugün Graz'daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır," dedi. Başbakan Stocker, saldırıyı "ulusal bir trajedi" olarak nitelendirerek yaşamını yitirenler için baş sağlığı diledi ve acının kelimelerle tarif edilemeyecek kadar büyük olduğunu vurguladı.

Ülke Genelinde 3 Günlük Yas İlan Edildi

Graz'a gelen Başbakan Stocker, burada düzenledikleri basın toplantısında, saldırı sonrası 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Polis yetkilisi Gerald Ortner, saldırganın okul tuvaletinde intihar ettiğini doğruladı. Şüphelinin 21 yaşında bir Avusturyalı olduğu belirtilirken, soruşturma devam etmekte.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 11 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 11 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Bölgede güvenlik önlemleri alındı.