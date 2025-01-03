Avusturya'da NEOS Partisi Koalisyon Görüşmelerinden Çekildi

NEOS Koalisyon Görüşmelerine Son Verdi

Avusturya’da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile iki ayı aşkın süredir koalisyon görüşmeleri yürüten liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS), bu görüşmelerden çekildiğini açıkladı.

Meinl-Reisinger'dan Açıklama

NEOS Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, 3 partinin genel başkanlarının katıldığı görüşmenin ardından bugün düzenlediği basın toplantısında, bu kararın nedenlerini anlattı. Meinl-Reisinger, ÖVP ve SPÖ’nün değişim ve yenilik arayışında olmadığını, geçmiş yaklaşımları sürdürme eğiliminde hareket ettiğini belirtti.

Meinl-Reisinger, "Bu nedenle NEOS olarak koalisyon görüşmelerinden çekilme kararı aldık," dedi. Ayrıca, görüşmelerin yapıldığı parti liderleri ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile aldıkları kararı paylaştıklarını da ifade etti.

Ekonomik Problemlere Dikkat Çekti

Meinl-Reisinger, özellikle eski Başbakan Sebastian Kurz döneminde atılan adımların "bedeli ne olursa olsun" mantığıyla gerçekleştirildiğini, bunun bütçeye ciddi zararlar verdiğini öne sürdü. Ekonomik durumu, seçim öncesi tahminlerden daha kötü bulduğunu belirten Meinl-Reisinger, muhataplarında gerekli reform yaklaşımını göremediğini vurguladı.

Koalisyon Süreci ve Aşırı Sağcıların Rolü

Öte yandan, 29 Eylül’de yapılan genel seçimlerde aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) birinci sırayı almış, ancak diğer partilerin koalisyon kurmaktan kaçınması nedeniyle hükümet görüşmelerinin dışında kalmıştı. Bu sebeple, Cumhurbaşkanı Van der Bellen, hükümet kurma görevini FPÖ yerine ikinci olan ÖVP’ye vermişti. ÖVP Genel Başkanı Karl Nehammer, 25 Ekim’de SPÖ ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.