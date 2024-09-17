Avusturya'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Avusturya’da Sel Felaketi: Ölü Sayısı Artıyor

Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketi, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Başkent Viyana dahil birçok bölgede etkili olan şiddetli yağışların sonuçları, altından kalkılması zor bir tablo ortaya koyuyor.

Aşağı Avusturya Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tulln bölgesindeki Würmla kasabasında sel altında kalan bir evde 81 yaşındaki bir kişinin cesedine ulaşıldı. Bu gelişmenin ardından, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselmiş oldu.

Hayatını Kaybedenler Arasında İtfaiye Erleri de Var

Eyalette sel felaketi sebebiyle 4 gün süren yoğun yağmur, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu ölümlerden biri bir itfaiye eri olarak kayıtlara geçti.

Yetkililerden Uyarılar

Yağmurun etkisinin azalmasıyla birlikte bölgede kısmi bir rahatlama yaşandığı ifade edilse de, birçok yerleşim yerine hala ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Johanna Mikl-Leitner, yağmurun durmasının önemli bir gelişme olduğunu, ancak hala tehlikenin geçmediğini belirtti. Mikl-Leitner, sel zayi- atlarının boyutlarının tahmin edilemeyecek kadar büyük olduğunu ve en az 21 barajın farklı seviyelerde zarar gördüğünü aktardı.

Yetkililer, afet bölgesi ilan edilen bu alanda, uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların tedbiri elden bırakmamalarını sağladı.