Avusturya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Viyana'da Kutlandı

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel bir tören düzenledi. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Törenin Detayları

Program, İstiklal Marşı'nın ardından Avusturya milli marşının icrasıyla başladı. Törene; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, ABD’nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Laura Holgate ile Avusturya Başbakanlık Ofisi Küresel İşlerden Sorumlu Özel Temsilcisi Peter Launsky-Tieffenthal gibi yüksek düzeyde diplomatlar katıldı.

Video Mesaj ve Konuşmalar

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı da paylaşıldı. Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki zorlukları anlattı. Ceyhun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefinin çağdaş uygarlık seviyesine erişmek olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının 'Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırıldığını belirtti.

Karşılıklı İlişkiler ve İş Birliği

Ceyhun, Türkiye’nin geçmişten gelen zengin tarihi mirasının üzerine inşa edilen önemli kalkınma hamleleri ile geleceğe sağlam adımlarla ilerlediğini ifade etti. Ayrıca, terörle mücadelenin öneminden bahsederek, dost ve müttefik ülkelerin Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeledeki desteğinin kritik olduğunu vurguladı. Avusturya ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkilerin arttığını belirten Ceyhun, bu yıl iki ülke arasında imzalanan Dostluk Anlaşması ve İş Gücü Anlaşması’nın özel önem taşıdığını kaydetti.

Üzücü Bir Kaybın Ardından

Ceyhun, Avusturya'nın Karintiya eyaletinde bir askerin silahından çıkan kurşun neticesinde hayatını kaybeden 21 yaşındaki Türk asıllı askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Başka Bir Duyuru

Launsky-Tieffenthal, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeyi övdü. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı ve olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu bilgisini verdi. Türk toplumunun Avusturya’nın ekonomik kalkınmasına katkılarının önemine de değindi.

Geleneksel İkramlar

Törenin ardından katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler sunuldu. Ayrıca, Viyana Büyükelçiliği’nde akşam saatlerinde Cumhuriyet Bayramı özel bir programa daha ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun (sol 2) ve eşi Azize Ceyhun (solda), Avusturya Başbakanlık Ofisi Küresel İşlerden Sorumlu Özel Temsilcisi Peter Launsky-Tieffenthal (sağda) ve eşi Gerda Launsky-Tieffenthal'laya(sağ 2) hediye taktim etti.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törende, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun (sol 2) ve eşi Azize Ceyhun (solda), Avusturya Başbakanlık Ofisi Küresel İşlerden Sorumlu Özel Temsilcisi Peter Launsky-Tieffenthal (sağda) ve eşi Gerda Launsky-Tieffenthal'laya(sağ 2) hediye taktim etti.