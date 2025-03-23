Avusturya, Dodik'e Yaptırım Uygulama Seçeneklerini Değerlendiriyor

Avusturya, Bosna Hersek'teki Sırp Lider için Yaptırım Seçeneklerini Gözden Geçiriyor

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Bosna Hersek’in Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) yaşananların anayasaya aykırı olduğunu belirtirken, Sırp lider Milorad Dodik için yaptırım seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Kurier gazetesine verdiği mülakatta, Balkanlar’daki siyasi gelişmelere dikkat çeken Meinl-Reisinger, Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti Başkanı Dodik’in ayrılıkçı yaklaşımlarına sert bir tepki gösterdi. "Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti'nde olanların anayasaya açık şekilde aykırı olduğu düşüncesindeyiz ve sorumlularına yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağını inceliyoruz." şeklinde ifade etti.

Yargı Süreci ve Ayrılıkçı Gelişmeler

Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik hakkında "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti. Mahkeme kararının ardından, NSRS'deki oylamada Bosna Hersek’in devlet kurumları olan Yüksek Yargı, Savcılık Konseyi, Mahkeme ve SIPA'nın RS entitesindeki faaliyetleri yasaklandı.

Dodik, ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyurmuş ve mahkeme ile savcılığın çağrılarına RS polisi tarafından korunacağını ifade etmişti. Ulusal medyada Dodik’in kararları "darbe" olarak nitelendirilirken, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu kararları iptal etti.

Dodik, tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ediyor ve NSRS'de sözde yeni bir anayasayı görüşeceğini belirtmişti. Bu yeni düzenlemede, "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi ayrılıkçı maddelerin bulunduğu ifade ediliyor. NSRS'deki muhalefet milletvekilleri ise bu düzenlemeye, entitenin geleceği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.