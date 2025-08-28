DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Avusturyalı 26 Eski Diplomat: Hükümet İsrail'e Yaptırım Uygulamalı

26 eski Avusturyalı diplomat, Gazze'deki insani krize işaret ederek Viyana hükümetini İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:37
Avusturyalı 26 Eski Diplomat: Hükümet İsrail'e Yaptırım Uygulamalı

Avusturyalı 26 Eski Diplomat, Hükümete İsrail'e Yaptırım Çağrısı

Avusturya'da aralarında eski dışişleri bakanları Benita Ferrero-Waldner ve Peter Jankowitsch'in de bulunduğu 26 eski diplomat, Viyana hükümetine hitaben yazdıkları mektupta İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Mektubun iddiaları ve vurguları

Mektupta, "Gazze'deki insani felaket, Birleşmiş Milletler (BM), yardım kuruluşları ve Kızılhaç tarafından bile doğrulandı: Yarım milyondan fazla insan açlıktan ölmek üzere. Sayısız hayatta kalan ve hatta İsrailli askerler bile sistematik savaş suçlarını rapor ediyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki sivillere yönelik kitlesel katliamı inkar eden söylemlerin "insanlık dışı" ve samimiyetsiz olduğu belirtilen mektupta, açlığın bir silah olarak kullanılması da sert şekilde eleştirildi.

Mektupta ayrıca, "İsrail yönetimi, nüfusu yoğun bölgeleri, yerleşim alanlarını ve hastaneleri kapsayan genel bombardımanı, en ağır savaş suçlarının işlendiği bir savunma stratejisi olarak açıkça savunuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Avusturya'nın rolü ve somut öneriler

Avusturya'nın tarafsız bir BM üyesi olarak uluslararası hukukun korunmasında hayati bir çıkara sahip olduğuna dikkat çekilen mektupta, "İster Ukrayna'da ister Gazze'de olsun: Bir yerde en ağır ihlalleri sessizce kabul eden, başka yerde hukukun uygulanmasını inandırıcı biçimde talep edemez." ifadesi kullanıldı.

Diplomatlar, iyi niyetli sözlerin eyleme dönüşmediği sürece etkisiz kaldığını belirterek AB-İsrail Ortaklık Anlaşması ve ilgili fon programlarının askıya alınması ile hedefli yaptırımların uygulanmasının acilen gerekli olduğunu vurguladı.

Mektupta ayrıca Gazze'de barış görüşmelerinin başlaması için Tel Aviv'e baskı yapılması gerektiği ve Avusturya'nın değerlerini açık ve cesurca savunması gerektiği ifade edildi.

Metinde, Avrupa'dan da gelen tepkilere atıf yapılarak, 206 eski büyükelçinin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki "hukuksuz eylemlerine" karşı acil ve somut adımlar talep eden ortak mektubuna vurgu yapıldı; Avrupa'nın artık İsrail'in eylemlerini sessizce kabul edemeyeceği, Avusturya'nın da buna katılamayacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım