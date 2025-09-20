AWS TEKNOFEST'te Gençlere Bulut Teknolojileriyle İlham Veriyor

TOLGA YANIK - Amazon Web Services (AWS) Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, TEKNOFEST İstanbul'da yer alarak genç yeteneklere bulut teknolojileri konusunda ilham vermeyi ve Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

AWS'in TEKNOFEST Katılımı ve Amaçları

Festivale katılan Amazon Web Services Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, AA muhabirine, AWS olarak TEKNOFEST'e katılımlarının, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna destek verme ve gelecek nesil teknoloji liderlerini yetiştirme hedefleriyle örtüştüğünü söyledi.

Bu prestijli etkinlikte yer alarak genç yeteneklere bulut teknolojileri konusunda ilham vermeyi, AWS'nin yenilikçi çözümlerini tanıtmayı ve Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Özselçuk, "TEKNOFEST gibi önemli bir platformda yer almak, AWS'nin Türkiye'deki varlığını güçlendirirken aynı zamanda geleceğin teknoloji liderlerini destekleme konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor."

"AWS, 240'tan fazla tam donanımlı hizmet sunuyor"

Özselçuk, AWS'nin 2006 yılından bu yana dünyanın en kapsamlı ve en yaygın şekilde benimsenen bulut hizmeti olarak faaliyet gösterdiğini dile getirerek, 37 coğrafi bölgedeki 117 erişilebilirlik bölgesi aracılığıyla bilgi işlem, depolama, veri tabanları, ağ, analiz, makine öğrenimi ve yapay zeka, nesnelerin interneti, mobil, güvenlik, hibrit, medya-uygulama geliştirme, dağıtım ve yönetim alanlarında 240'tan fazla tam donanımlı hizmet sunduğunu vurguladı.

Türkiye dahil dünya çapında 190'dan fazla ülkede milyonlarca aktif müşterinin her ay AWS'yi kullandığına dikkati çeken Özselçuk, "Aralık 2015'te açılan Türkiye'deki yerel ofisimiz ile ülkemizdeki her ölçekten işletmeyi buluta geçiş süreçlerinde desteklemeye devam ediyoruz. Müşteri temsilcilerimiz, çözüm mimarlarımız, çözüm ortağı yöneticilerimiz ve destek personelinden oluşan bir ekiple faaliyet gösteriyoruz." dedi.

Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka Adaptasyon Endeksi

Özselçuk, AWS'nin her ölçek ve sektörden 100 binden fazla müşterinin makine öğrenimi ve yapay zekayı kullanarak inovasyon çalışmalarına yardımcı olduğunu belirterek, her müşteri deneyimi ve uygulamasının, üretken yapay zekayla yeniden keşfedileceğini söyledi.

AWS'nin yapay zeka alanında Access Partnership işbirliğiyle gerçekleştirdiği Üretken Yapay Zeka Adaptasyon Endeksi adlı araştırmaya da değinen Özselçuk, çalışmanın 9 ülkede 3 bin 739'dan fazla bilgi teknolojileri karar vericisi yanıtlarının analiz edildiğini ve kuruluşların üretken yapay zekayı operasyonlarına nasıl entegre ettiğine dair içgörüler sunduğunu anlattı. Araştırmaya göre, günümüzde kuruluşların yüzde 60'ı halihazırda bir yapay zeka yöneticisi atamış durumda; yüzde 26'sı ise bu tür atamaları 2026 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlıyor.