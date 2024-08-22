Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ay'ın Güney Kutbu ve Magma Okyanusu Keşfi

Hindistan'ın Chandrayaan-3'ü, Ay'ın güney kutbunda eski magma okyanuslarına dair önemli bulgular elde etti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:06
Ay'ın Güney Kutbu ve Magma Okyanusu Keşfi

Ay'ın Güney Kutbu: Tarih Öncesi Magma Okyanusu

Son araştırmalar, Ay'ın güney kutbunun geçmişte bir magma okyanusuyla kaplı olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bu bölgenin neden olduğu jeolojik oluşumları derinlemesine incelemekte.

Chandrayaan-3 ile Elde Edilen Bulgular

Hindistan'a ait uzay keşif aracı Chandrayaan-3, Ay'ın güneyine başarılı bir iniş gerçekleştirdi. BBC'nin aktardığına göre, bu iniş sırasında elde edilen veriler, Ay'ın erken dönemlerinde magmadan oluşan bir okyanusa sahip olduğunu doğruladı.

Magma Okyanusu Kuramı

Ay'ın 4,5 milyar yıl önce oluşumu esnasında, erimiş kaya ve mineral zenginliği ile dolu magma okyanusları ile kaplı olduğu düşünülen bu bölgede, ferroan anortozit adlı hafif mineralin yüzeye çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

Yeni Ölçümler ve Bulgular

Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram, Hintçe'de "bilgelik" anlamına gelen Pragyaan tekerlekli keşif aracında, Alfa Parçacığı X-ışını Spektrometresi ile 23 ölçüm gerçekleştirmiştir. Bu ölçümler, daha önce keşfedilmeyen alanlarda ferroan anortozit bulunduğunu ortaya koymuştur. Araştırma ekibinin başındaki Prof. Dr. Santosh Vadawale, bulguların Ay’ın oluşum teorilerini desteklediğini belirtti.

Göktaşı Çarpması Delilleri

Ayrıca gerçekleştirilen ölçümler, magnezyum varlığına da işaret etmektedir. Ekip, bu magnezyumun yaklaşık 4 milyar yıl önce bir göktaşının çarpmasıyla oluştuğunu ve Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndan geldiğini öne sürüyor. PRL Direktörü Prof. Dr. Anil Bhardwaj, bu maddenin büyük bir asteroitin çarpması sonucu ortaya çıkan malzemelerden olabileceğini kaydetti.

Hindistan'ın Uzay Araştırmaları

Hindistan, bu başarılı iniş ile Ay’a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu. Chandrayaan-3'ün Pragyaan aracı, Ağustos 2023’te Ay’ın güneyinde detaylı araştırmalar yapmıştı. Daha önceki araştırmalar, ABD’nin Apollo programıyla Ay’ın farklı bölgelerinde magma okyanuslarını kanıtlamıştı.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor