Ay'ın Güney Kutbu ve Magma Okyanusu Keşfi

Ay'ın Güney Kutbu: Tarih Öncesi Magma Okyanusu

Son araştırmalar, Ay'ın güney kutbunun geçmişte bir magma okyanusuyla kaplı olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bu bölgenin neden olduğu jeolojik oluşumları derinlemesine incelemekte.

Chandrayaan-3 ile Elde Edilen Bulgular

Hindistan'a ait uzay keşif aracı Chandrayaan-3, Ay'ın güneyine başarılı bir iniş gerçekleştirdi. BBC'nin aktardığına göre, bu iniş sırasında elde edilen veriler, Ay'ın erken dönemlerinde magmadan oluşan bir okyanusa sahip olduğunu doğruladı.

Magma Okyanusu Kuramı

Ay'ın 4,5 milyar yıl önce oluşumu esnasında, erimiş kaya ve mineral zenginliği ile dolu magma okyanusları ile kaplı olduğu düşünülen bu bölgede, ferroan anortozit adlı hafif mineralin yüzeye çıkmış olabileceği ifade ediliyor.

Yeni Ölçümler ve Bulgular

Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram, Hintçe'de "bilgelik" anlamına gelen Pragyaan tekerlekli keşif aracında, Alfa Parçacığı X-ışını Spektrometresi ile 23 ölçüm gerçekleştirmiştir. Bu ölçümler, daha önce keşfedilmeyen alanlarda ferroan anortozit bulunduğunu ortaya koymuştur. Araştırma ekibinin başındaki Prof. Dr. Santosh Vadawale, bulguların Ay’ın oluşum teorilerini desteklediğini belirtti.

Göktaşı Çarpması Delilleri

Ayrıca gerçekleştirilen ölçümler, magnezyum varlığına da işaret etmektedir. Ekip, bu magnezyumun yaklaşık 4 milyar yıl önce bir göktaşının çarpmasıyla oluştuğunu ve Güney Kutbu-Aitken Havzası'ndan geldiğini öne sürüyor. PRL Direktörü Prof. Dr. Anil Bhardwaj, bu maddenin büyük bir asteroitin çarpması sonucu ortaya çıkan malzemelerden olabileceğini kaydetti.

Hindistan'ın Uzay Araştırmaları

Hindistan, bu başarılı iniş ile Ay’a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke oldu. Chandrayaan-3'ün Pragyaan aracı, Ağustos 2023’te Ay’ın güneyinde detaylı araştırmalar yapmıştı. Daha önceki araştırmalar, ABD’nin Apollo programıyla Ay’ın farklı bölgelerinde magma okyanuslarını kanıtlamıştı.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.