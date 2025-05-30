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AYA Sanat ve Düşünce Vakfı Üsküdar'da Görkemli Açılış Töreniyle Hayata Geçti

AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, Üsküdar'da düzenlenen törenle açıldı ve ilim, kültür, sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 09:27
AYA Sanat ve Düşünce Vakfı Üsküdar'da Görkemli Açılış Töreniyle Hayata Geçti

AYA Sanat ve Düşünce Vakfı Üsküdar'da Açıldı

"Yerden Göğe İnsan" sloganıyla hayata geçirilen AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, düzenlenen törenle Üsküdar'da kapılarını açtı. Törene ilim ve kültür dünyasından pek çok ünlü isim, aynı zamanda kalabalık bir öğrenci topluluğu katıldı.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Vakfın açılışına katılanlar arasında Beşir Ayvazoğlu, İhsan Fazlıoğlu, Hasan Akay, Mustafa Özel, İrfan Çalışan ve daha birçok değerli isim yer aldı. Törende, vakfın kültürel misyonu ve amaçları hakkında bilgiler verildi.

Kültürel Bir Ocağın Temelleri Atıldı

Kuruculardan şair A. Ali Ural, vakfın Türk otağı simgesiyle yola çıkma amacını anlatarak, "Kültürel kaynaklarımızı güncelleyerek, kendimizle yeniden tanışmadan etrafımıza bir aydınlık yayamayız. Biz de bu niyetle yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Vakfın Amaçları ve Planları

Vakfın, Türk-İslam medeniyetinin kaynaklarını güncelleme ve yeni kuşaklara aktararak kültürel bir platform oluşturma çabasının altı çizildi. Ural, "Sanat ve düşünce atölyeleri ile konferans ve paneller düzenlenecek. Burası, kültürle ilgili mevzuların tartışıldığı bir alan olacak," dedi.

Kültürel Değerlere Vurgu

Vakfın diğer kurucu üyesi Dr. Ramazan Arıtürk, Aliya İzzetbegoviç'in sözlerini hatırlatarak sanatın önemine dikkat çekti. Arıtürk, "Başka kültürlerin altında yaşayan insanların kendi kültürel birikimlerini koruyarak yeni kültür insanları üretmeleri gerekiyor," şeklinde konuştu.

Katılım ve İlgiden Memnuniyet

Açılış töreninin sonunda katılımcılarla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Arıtürk, yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, AYA Sanat ve Düşünce Vakfı'nın kültürel anlamda bir nefes alanı olacağını vurguladı.

"Yerden Göğe İnsan" sloganıyla hayata geçirilen AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, Üsküdar'da düzenlenen...

"Yerden Göğe İnsan" sloganıyla hayata geçirilen AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, Üsküdar'da düzenlenen törenle açıldı. Vakfın kuruculuğunu şair A. Ali Ural (solda) ve avukat Dr. Ramazan Arıtürk (sağda) üstlendi.

"Yerden Göğe İnsan" sloganıyla hayata geçirilen AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, Üsküdar'da düzenlenen...

"Yerden Göğe İnsan" sloganıyla hayata geçirilen AYA Sanat ve Düşünce Vakfı, Üsküdar'da düzenlenen törenle açıldı. Vakfın kuruculuğunu şair A. Ali Ural (solda) ve avukat Dr. Ramazan Arıtürk (sağda) üstlendi.

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