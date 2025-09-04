DOLAR
Ayar Ödülleri 30 Eylül'de Kadıköy Sineması’nda Sahiplerini Buluyor

Ayar Dergi'nin Ayar Ödülleri 30 Eylül'de Kadıköy Sineması'nda verilecek; otizm farkındalığı vurgulanacak, kazananlar Instagram üzerinden yapılan oylamayla belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:20
Ayar Ödülleri 30 Eylül'de Kadıköy Sineması'nda Sahiplerini Bulacak

Otizm farkındalığı vurgulanacak, kazananlar sosyal medya oylamasıyla belirlendi

Kültür sanat, edebiyat dergisi Ayar Dergi adına düzenlenen Ayar Ödülleri, 30 Eylül'de Kadıköy Sineması'nda sahiplerini bulacak.

Yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi olarak yayın hayatını sürdüren derginin düzenlediği gecede, otizm farkındalığına dikkat çekilecek ve otizmin geniş kitlelere duyurulması hedeflenecek.

Ödül alacak kişiler, derginin ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformu hesabında düzenlenen seçimler sonucu belirlendi.

Gecede verilecek ödüller ve sahipleri

Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülleri: Halil Ergün, Çiğdem Tunç, Yasemin Yalçın, Gülgün Feyman ve Nevra Serezli.

En İyi Sosyal Sorumluluk Proje Ödülü: Mustafa Ilıcalı.

En İyi Çıkış Yapan TV Ödülü: Arzu Erdem.

En İyi Genel Yayın Yönetmeni: Doğan Şentürk.

En İyi Tiyatro Yönetmen Ödülü: Hasan Şahintürk.

En İyi Tiyatro Oyun Yazarı: Başak Şamlıoğlu Huvaj.

En Başarılı Kadın Gazeteci: Çiğdem Yılmaz.

En İyi Erkek Muhabir Ödülü: İbrahim Konar.

