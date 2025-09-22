Ayder Yaylası'nda 115 Kişi Helikopterle Tahliye Edildi

Aşırı yağış nedeniyle ulaşıma kapanan Ayder Yaylası'nda 115 kişi AFAD koordinasyonuyla helikopterlerle tahliye edildi; bölgeye gıda ve lojistik desteği sağlandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 15:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle 115 vatandaş Ayder Yaylası'ndan tahliye edildi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Rize'de etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan ve ulaşıma yeniden açılması tamamlanmak üzere olan Çamlıhemşin Ayder yolunda çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Yaylada bulunan vatandaşların hava yoluyla tahliyesi ve bu bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla lojistik destek çalışmalarının da hızla sürdüğü ifade edildi. Bölgeye hava yoluyla ulaştırılan malzemeler arasında 385 ekmek, 200 kilogram un, 450 çocuk bezi, 20 litre jeneratör için yakıt, 40 koli su ve 5 kilogram yaş maya yer aldı.

Açıklamada, "AFAD koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterlerle, an itibarıyla 115 vatandaşımız Ayder Yaylası'ndan tahliye edildi. Bölgeye hava yoluyla 385 ekmek, 200 kilogram un, 450 çocuk bezi, 20 litre jeneratör için yakıt, 40 koli su, 5 kilogram yaş maya ulaştırıldı. Devletimizin tüm ilgili kurumları, tam koordinasyon ve işbirliği ile vatandaşlarımızın yanında olmaya, afetin yaralarını sarmaya devam ediyor."

