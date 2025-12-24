Büyükkılıç’tan Erciyes Vizyonu: Türk Kayak Merkezleri Birliği’nin İlk Türkiye Toplantısı Kayseri’de

Büyükkılıç’tan Erciyes vizyonu: Türk dünyası Kayseri’de buluştu

Erciyes Kayak Merkezi, Türk Devletleri Teşkilatı himayesindeki Türk Kayak Merkezleri Birliğinin Türkiye’deki ilk toplantısına ev sahipliği yaparak Türk dünyasının önde gelen kayak merkezlerini Kayseri’de buluşturdu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç toplantıda birlik üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya katılan merkezler ve ev sahibi şehir

TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti adayı Kayseride gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere 8 önemli kayak merkezi yer aldı. Etkinlikte Azerbaycan’dan Şahdağ ve Tufandağ, Kazakistan’dan Şimbulak, Özbekistan’dan Amirsoy ile Türkiye’den Erciyes, Uludağ ve Palandöken yetkilileri hazır bulundu.

Ortak projeler ve iş birliği hedefleri

Toplantıda üyeler arasında iş birliğini güçlendirme, ortak spor organizasyonları düzenleme ve kültürel ile gastronomik etkinlikler gerçekleştirme konularında kapsamlı istişareler yapıldı. Katılımcılar, ortak yarışmalar ve uluslararası organizasyonlar aracılığıyla Türk dünyası bağlarının kuvvetlendirilmesini öncelikli hedef olarak belirledi.

Erciyes’in teknik sunumu ve değerlendirmeler

İki gün süren programda katılımcılar, Erciyes Kayak Merkezini yerinde inceleyerek Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu ve ekibinden teknik sunumlar aldı. Erciyes’in altyapısı, pist kalitesi ve işletme modeli misafirler tarafından takdir edildi. İlk günün sonunda Zafer Akşehirlioğlu, katılımcılara katılım belgelerini takdim etti.

Kültür, tanıtım ve kent gezileri

Misafirler, Kayseri Kültür Yolu Projesi kapsamında Selçuklu uygarlığına ait eserleri ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kurşunlu Camii, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ile Arkeoloji Müzesi’ni gezerek kentin tarihî zenginliklerini keşfetti. Konuklar ayrıca Kayseri mutfağının lezzetlerini deneyimleyerek kente duydukları hayranlığı dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç’ın ağırlaması ve birlik mesajı

Programda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik üyelerini Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezinde ağırlayarak Kayseri’nin turizm vizyonunu ve Erciyes’in uluslararası rolünü anlattı. Başkan Büyükkılıç, misafirleri karşılamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti ve Erciyes’in birlik bünyesine katılmasının iş birliği ve TÜRKSOY projesine katkı sağlayacağı beklentisini paylaştı.

Birlikten gelecek adımlar

Türk Kayak Merkezleri Birliği Genel Sekreteri Orhan Badalov, Kayseri’de karşılanmaktan memnun olduklarını ifade ederek birliğin kuruluş serüvenini anlattı. Badalov, ana üye ülkeler arasında Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Özbekistan bulunduğunu, şu anda 4 ülkeden 8 kayak merkezinin yer aldığını ve birliğin temel hedefinin karşılıklı ilişkileri güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek olduğunu vurguladı. İlerleyen süreçte forum ve yarışma kupa etkinlikleri düzenleneceği duyuruldu.

Kültürel buluşma

Toplantıda ayrıca Türk dünyasından gelen ve Kayseri’de eğitim gören öğrencilerin sunduğu mini konser büyük ilgi gördü; etkinlik, kültürel birlikteliğin etkileyici bir yansıması olarak kayda geçti.

Sonuç olarak, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde Erciyes, yalnızca Türkiye’nin değil Türk dünyasının ortak değeri olarak öne çıktı. Bu önemli organizasyon, TÜRKSOY 2027 adayı Kayseri’de Erciyes’in kültür, turizm ve sporun kesişim noktası olduğunu bir kez daha kanıtladı.

