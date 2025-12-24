Gölbaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım: 21 Ayda 684 Vatandaşa Destek

Gölbaşı Belediyesi, ücretsiz evde bakım hizmetiyle yaşlı, özel gereksinimli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Hizmet Kapsamı

Belediye, kendi imkanlarıyla hastaneye gidemeyen ve doktor ya da hastane kontrolü gerektirmeyen vatandaşlara evde ücretsiz bakım sağlıyor. Sağlık ekipleri evlerde tansiyon ve şeker ölçümü yapıyor, yara pansumanı gerçekleştiriyor; böylece ileri yaştaki ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin temel sağlık ihtiyaçlarına hızlı ve güvenli erişimi sağlanıyor.

21 Ayda 684 Vatandaş

Son 21 ay içinde 684 hasta bu hizmetten faydalandı. Evde bakım talebi için vatandaşların 0312 485 54 30 numaralı telefondan başvurmaları gerekiyor.

Başkan Yakup Odabaşı'nın Açıklaması

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı hizmeti tanımlayarak şunları söyledi: "Gölbaşı Belediyesi olarak belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Özellikle yaşlılarımız, özel gereksinimli bireylerimiz ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız bizim emanetimizdir. Kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına gidemeyen, günlük bakım ve sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her an yanında olmak bizim en temel sorumluluğumuzdur. Evde sunduğumuz tansiyon, şeker ölçümü ve yara pansumanı hizmetleriyle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Ama bunun ötesinde, onların kapısını çaldığımızda yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Bir belediyenin en büyük gücü, vatandaşının duası ve güvenidir. 21 ayda 684 vatandaşımıza ulaşmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz, ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olan, sosyal belediyeciliği lafla değil icraatla ortaya koyan bir anlayışla çalışıyoruz."

