Genç Takım Projesi Afyonkarahisar'da Lansmanla Tanıtıldı

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde ve Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Genç Takım Projesi, düzenlenen lansman programıyla kamuoyuna tanıtıldı. Program, gençlerin kişisel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan projenin hedeflerini ve uygulama sürecini paylaştı.

Lansman ve Katılımcılar

Programa Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başta olmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Afyonkarahisar’daki yurtlarda kalan çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı. Program yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Projenin Hedefleri ve Uygulama Süreci

Yetkililer, lansmanda projenin önceliklerini ve uygulama sürecini detaylı şekilde anlattı. Proje çerçevesinde gençlerin gönüllülük faaliyetlerine aktif katılım sağlamaları, millî ve manevi değerlerle buluşturulmaları ve akademik ve sosyal yaşamlarında daha sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor. Uygulama aşamaları ve gençlerin programa dâhil edilme yöntemleri katılımcılara aktarıldı.

Eğlence ve Birlik Mesajı

Lansman, sanatçı Aykut Kuşkaya’nın konseriyle devam etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konser, etkinliğe renk katarken müzik eşliğinde birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine katkı sağladı.

Afyonkarahisar’da ilk kez hayata geçirilen Genç Takım Projesi, kamu kurumları, üniversite temsilcileri ve gençlerin katılımıyla tanıtımını gerçekleştirdi; proje önümüzdeki dönemde gençlerin sosyal ve kişisel gelişimine yönelik adımlar atmayı hedefliyor.

