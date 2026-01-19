Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Hastane Statüsüne Dönüştürüldü

Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı onayıyla kapasitesi artırılarak 64 diş ünitesine ve yataklı servise sahip Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne dönüştürüldü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:28
Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Bakanlığı onayıyla kapasite artırımı yapılarak resmen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi statüsüne geçirildi. Merkez, bölgedeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde daha kapsamlı bir rol üstlenecek.

Genişleyen altyapı ve hizmetler

Kurumun fiziki ve hizmet altyapısında yapılan düzenlemelerle birlikte, yeni kurulan yataklı servis ve ameliyathane hizmete alındı. Daha önce 50 diş ünitesi ile hizmet veren merkezdeki diş ünitesi sayısı 64e çıkarıldı. Bu düzenlemeyle birlikte hastanenin hasta kapasitesi ve operasyonel olanakları artırıldı.

Süregelen hizmet ve hedefler

Kurum yetkilileri, mevcut sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Yapılan dönüşümün, Aydın’daki ağız ve diş sağlığı hizmetlerini daha etkin, nitelikli ve güçlü bir yapıya kavuşturmayı hedeflediği açıklandı. Yeni statü ile vatandaşlara daha kapsamlı ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulması planlanıyor.

