Harmanlı Köprüsü trafiğe kapatıldı: UKOME kararı 17 Ocak 2026'da yürürlüğe giriyor

Harmanlı Köprüsü trafiğe kapatıldı

UKOME kararı 17 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, hasar görerek her araç geçtiğinde beşik gibi sallanan Harmanlı Köprüsü için trafiğe kapatma kararı alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kurulunun 26 Aralık 2025 tarih ve 279. Sayılı kararı ile Karacabey İlçesi Harmanlı Mahallesinde bulunan Harmanlı Köprüsü’nün 17 Ocak 2026 tarihi itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatılması uygun görülmüştür." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, kapama kararı uygulandığı sürece araç sürücülerinin ve yayaların trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmalarının gerektiği belirtildi.

Harmanlı Köyü Muhtarı Hüseyin Özdemir, köprünün çökme yaptığını hatırlatarak, "Birkaç yıl önce hasar görmüştü. Sallanıyordu. Bir olay yaşanmaması için belediye kapatma kararı aldı. Köyümüze giriş çıkışlar diğer taraftan yapılacak. Büyükşehir Belediyesi köprünün yeniden yapılacağı sözünü verdi" diye konuştu.

