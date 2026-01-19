Gebze Lokomotif Çocuk Köyü tamamlanıyor — Eğitimler bu ay sonunda planlanıyor

Gebze Millet Bahçesi'ndeki Lokomotif Çocuk Köyü inşaatı tamamlanmak üzere. 10 vagonda eğitim, aktivite parkuru ve tarım bahçesi bulunuyor; eğitimler bu ay sonunda planlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:23
Gebze Millet Bahçesi’ndeki projede sona doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi’nde inşa edilen Lokomotif Çocuk Köyü projesinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Merkezde eğitimlerin kısa süre sonra başlaması planlanıyor.

Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda vakit geçirmelerini sağlama hedefi kapsamında hayata geçiriliyor. İlki Doğu Kışla Gençlik Parkı içinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyü’nün yenisi Gebze Millet Bahçesi’nde hizmete hazırlanıyor.

Gebze Lokomotif Çocuk Köyü’nde çocuklar 10 vagonda eğitim alacak. Vagonların kurulumu ve elektrik tesisatları tamamlanırken, alanın çevre düzenlemesi ekipler tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde kullanılacak eşyalar ve ofis malzemeleri ise bekleniyor.

Alanda ayrıca çocuklar için aktivite parkuru, tarım bahçesi ve loko sahne gibi alanlar bulunuyor. Çalışmaların bu ay sonunda tamamlanması ve eğitimlerin kısa zaman içinde başlaması hedefleniyor.

Eğitimlerin başlamasından önce kayıt duyurusu Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.

