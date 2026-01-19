Aydın'ın eski İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Şimşek vefat etti

Cenaze töreni Bey Camii'nde yapıldı

Erdoğan Şimşek, uzun yıllar Aydın eğitimine katkı sunmuş olan Aydın İl Milli Eğitim eski müdürlerinden biri olarak hayatını kaybetti. Emekliliğinin ardından da yaşamını Aydın'da sürdüren Şimşek'in vefatı, kentte ve eğitim camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Aslen Sivas'ın Gürün ilçesinden olan Şimşek için Efeler ilçesindeki Bey Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Şimşek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda yönetici, öğretmen ve vatandaş katıldı. Eğitim camiasından gelen taziye ve anma sözleri, merhumun Aydın eğitimine yaptığı hizmetleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Aileye ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerimizle, Erdoğan Şimşek'in anısı saygıyla anılıyor.

