Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde Yeni Personele Oryantasyon Eğitimi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, yeni personele genel oryantasyon eğitimi vererek kurum işleyişi, renkli kod uygulamaları, iş sağlığı, çalışan ve hasta hakları hakkında bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:17
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında hastaneye yeni atanan personele yönelik genel oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitim programında kurumun genel tanıtımı yapılarak çalışanlara hastanenin işleyişi hakkında kapsamlı bilgilendirme sağlandı.

Eğitim İçeriği

Program çerçevesinde renkli kod uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan hakları biriminin işleyişi ve hasta hakları konularında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Eğitim, yeni personelin görevlerine daha bilinçli ve uyumlu başlamasını hedefledi.

Amaç ve Kapanış

Eğitimin, hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanırken, eğitim programı sonunda hastane yönetimi yeni atanan çalışanları tebrik ederek çalışma hayatlarında kolaylıklar diledi.

