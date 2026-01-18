Germencikli Miniklerden Gazze’ye Anlamlı Destek

11-14 yaş grubu öğrenciler kumbaralarını Diyanet'e teslim etti

Aydın’ın Germencik ilçesinde eğitim gören 11-14 yaş grubu öğrenciler, Gazze’deki mazlumlara gönderilmek üzere düzenledikleri yardım kampanyasıyla örnek bir davranış sergiledi.

Germencik İlçe Müftülüğüne bağlı merkezde eğitim alan öğrenciler, kendi imkanlarıyla biriktirdikleri kumbaralarını Türkiye Diyanet Vakfı Germencik Şube Başkanı ve İlçe Müftüsü Selman Coşkun'a teslim etti.

Yetkililer, öğrenciler tarafından toplanan yardımların Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını bildirdi.

Gerçekleşen çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Selman Coşkun, öğrencilere duyarlılıkları nedeniyle tebriklerini iletti ve emeği geçen kurs öğreticisine teşekkür etti. Coşkun, bu tür faaliyetlerin yardımlaşma ve paylaşma bilincinin küçük yaşlarda kazanılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE 11-14 YAŞ GRUBU ÖĞRENCİLER, GAZZE’DEKİ MAZLUMLARA ULAŞTIRILMAK ÜZERE ANLAMLI BİR YARDIM ÇALIŞMASINA İMZA ATTI.