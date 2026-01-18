Esenyurt'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:58
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:58
Esenyurt'ta etkisini sürdüren kar yağışı, ilçede yaşamı ve ulaşımı yakından etkiliyor. Bölgeden gelen gözlemler, yağışın yerel ölçekte hissedildiğini gösteriyor.

Yetkililer ve vatandaşlar, olası olumsuzluklara karşı temkinli olmaya çağrılıyor; trafikte ve günlük yaşantıda dikkat öncelikli hale geldi.

Uyarılar ve Öneriler

Kar yağışı sürecinde görüş mesafesi ve yol koşullarının değişebileceği unutulmamalı. Kısa vadeli planlarda esneklik, trafikte güvenli hız ve yaya güvenliğine öncelik verilmesi öneriliyor.

