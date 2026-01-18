ADÜ Hastanesi'nde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi Tamamlandı

Aydın ADÜ Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen üç günlük Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, 33 ebe ve hemşirenin katılımıyla tamamlandı.

ADÜ Hastanesi'nde Emzirme Danışmanlığı Eğitimi tamamlandı

Eğitimle anne ve bebeklere daha nitelikli destek hedefleniyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Emzirme Danışmanlığı Eğitimi, üç gün süren yoğun programın ardından başarıyla tamamlandı.

Eğitimin amacı, sağlık profesyonellerinin emzirme danışmanlığı konusundaki bilgi ve becerilerini güçlendirerek annelere ve bebeklere daha nitelikli destek sunmak olarak açıklandı. Program, Anne Sütü Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı ile Tamamlayıcı Beslenme Programları kapsamında gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında sahada görev yapan 33 ebe ve hemşire'ye emzirmenin desteklenmesi, anne-bebek bağının güçlendirilmesi ve doğru emzirme danışmanlığı uygulamaları konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerde görev alan isimler arasında Dr. Hemşire Funda Güler, Uzman Ebe Hanife Kılcı, Ebe Harika Duran, Dr. Diyetisyen Fatih Sırıken ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yer aldı. Programın teknik ve uygulama desteği ise Hemşire Bahar Efe tarafından sağlandı.

Eğitim programı sonunda katılım belgeleri, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Onur Yazıcı, Başhemşire Gülsüm Pekçetin ve Başhemşire Yardımcısı Gülsüm Orhan tarafından kursiyerlere takdim edildi.

