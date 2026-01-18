Develi Sarıkaya'da Tehlikeli Köprü: Mahalleli Korkuluk Talep Ediyor

Mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesinde bulunan bir köprüde korkuluk olmaması vatandaşları tedirgin ediyor.

Köprüde ara ara kazaların meydana geldiğini ifade eden Kadir İlhan; "Kapımın önünde köprü var, ne korkuluğu var başka bir şey. Yarın benim 5 yaşındaki çocuk düşse bunun vebalini kim taşıyacak? Geçen gün komşum buradan ATV ile düştü" ifadelerini kullandı.

Mahalleli, yetkililerden köprüyle ilgilenilmesini ve oluşabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasını istedi.

