Develi Sarıkaya'da Tehlikeli Köprü: Mahalleli Korkuluk Talep Ediyor

Kayseri Develi Sarıkaya Mahallesi'ndeki korkuluksuz köprü kazalara neden oluyor; mahalleli yetkililerden köprünün güvenli hale getirilmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:05
Develi Sarıkaya'da Tehlikeli Köprü: Mahalleli Korkuluk Talep Ediyor

Develi Sarıkaya'da Tehlikeli Köprü: Mahalleli Korkuluk Talep Ediyor

Mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesinde bulunan bir köprüde korkuluk olmaması vatandaşları tedirgin ediyor.

Köprüde ara ara kazaların meydana geldiğini ifade eden Kadir İlhan; "Kapımın önünde köprü var, ne korkuluğu var başka bir şey. Yarın benim 5 yaşındaki çocuk düşse bunun vebalini kim taşıyacak? Geçen gün komşum buradan ATV ile düştü" ifadelerini kullandı.

Mahalleli, yetkililerden köprüyle ilgilenilmesini ve oluşabilecek tehlikelerin ortadan kaldırılmasını istedi.

KAYSERİ'NİN DEVELİ'NİN İLÇESİNDE BULUNAN BİR KÖPRÜDE KORKULUK OLMAMASI VATANDAŞI TEDİRGİN EDERKEN...

KAYSERİ'NİN DEVELİ'NİN İLÇESİNDE BULUNAN BİR KÖPRÜDE KORKULUK OLMAMASI VATANDAŞI TEDİRGİN EDERKEN, YETKİLİLERDEN KÖPRÜYLE İLGİLENİLMESİNİ İSTEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkent Üniversitesi'nde GETAT ile Bütüncül Sağlık: Ozon, Akupunktur, Mezoterapi
2
Zigana Kayak Merkezi'nde Sömestr Yoğunluğu
3
Sağlık-Sen'den acillere akademik destek: "Acilin El Kitabı" Cizre'de
4
Saray’a Yeni Sağlık Yatırımı: 6 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu
5
Silivri'de Emircan Duran Kar Altında Denize Girdi
6
İstanbul'da Kar Yağışı: Yenibosna, Otogar ve Gaziosmanpaşa
7
Germencikli Miniklerden Gazze’ye Anlamlı Destek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları