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Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nden Hatay'daki Depremzedelere Destek

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, depremzede çocuklara kıyafet ve oyuncak gönderdi. Yardımlar Hatay'a ulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:02
Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nden Hatay'daki Depremzedelere Destek

Aydın Beşiktaşlılar Derneği'nden Hatay'daki Depremzedelere Destek

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'daki çocuklara kıyafet ve oyuncak gönderdi. Efeler İlçesindeki dernek binasında bir araya gelen Beşiktaş taraftarları, paketledikleri kıyafet ve oyuncakları araca yükledi.

Dernek Başkanı Bilgen'den Açıklama

Dernek başkanı Ahmet Raşit Bilgen, sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını, depremden etkilenen 235 çocuğun ihtiyaçlarını temin ettiklerini ve paketlerin yarın Hatay'da teslim edileceğini söyledi. Çocukların yüzlerini güldürmek istediklerini ifade eden Bilgen, "Bizim gibi derneklerin renk fark etmeksizin bu tip sosyal sorumluluk projelerini desteklemeleri gerekiyor." dedi.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hataylı...

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hataylı çocuklara kıyafet ve oyuncak gönderdi. Dernek Başkanı Ahmet Raşit Bilgen (fotoda) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hataylı...

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hataylı çocuklara kıyafet ve oyuncak gönderdi. Dernek Başkanı Ahmet Raşit Bilgen (fotoda) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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