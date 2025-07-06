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Aydın Bozdoğan'da Tarım Alanında Yangın: Müdahale Sürüyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Kakkalan Mahallesi'nde tarım arazisinde yangın çıktı. Müdahale devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 18:02
Aydın Bozdoğan'da Tarım Alanında Yangın: Müdahale Sürüyor

Aydın Bozdoğan'da Tarım Alanında Yangın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, Kakkalan Mahallesi'ndeki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının ihbar edilmesi üzerine, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Söz konusu olayda, can ve mal kaybı yaşanmaması için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

Havadan destek ile yangının kontrol altına alınması için gereken tüm önlemler alınıyor. Yangının sebebine ilişkin araştırmalar devam ederken, bölgedeki çiftçiler durumu endişeyle izliyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor....

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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