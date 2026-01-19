Aydın Büyükşehir'den ADÜ Sağlık Kampüsü'ne Sıcak Asfaltla Ulaşım Desteği

Çalışmanın Detayları

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Kampüsü sınırları içinde yer alan ve yoğun araç trafiğine maruz kalan güzergâhta sıcak asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. KYK yurtları ile Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanının bulunduğu, özellikle yolcu otobüsleri ve ağır vasıta kamyonların aktif kullandığı bu yolda deformasyona uğrayan bölümler onarıldı.

Yapılan müdahalelerle yol yüzeyindeki olumsuzluklar giderilerek sürüş konforu ve trafik güvenliği artırıldı. Sıcak asfalt yama çalışmaları, üniversite yerleşkesi içindeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hâle getirmeyi hedefledi. Çalışma, öğrenciler, akademik ve idari personel ile kampüsü ziyaret edenler için daha düzenli bir ulaşım ortamı oluşturdu.

İş Birliği ve Üniversite Değerlendirmesi

ADÜ ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında hayata geçirilen uygulama, Sağlık Kampüsünün fiziki altyapısının güçlendirilmesine ve kampüs içi ulaşım imkânlarının iyileştirilmesine önemli katkı sağladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yapılan sıcak asfalt yama çalışmalarının kampüsü yoğun kullanan öğrenciler, akademik ve idari personel ile ziyaretçilerin ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Kent, ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının yol güvenliğinin sağlanması ve yol ömrünün uzatılması bakımından değerli olduğunu belirtti.

Rektör Kent, üniversite olarak yerleşke genelinde sürdürülebilir, güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda yerel yönetimlerle yapılan iş birliklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Kent, Sağlık Kampüsü'nde gerçekleştirilen çalışmanın üniversite-şehir iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, kampüsün gelişimine sağladıkları katkılar ve verdikleri desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) SAĞLIK KAMPÜSÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN VE YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİNE MARUZ KALAN YOL GÜZERGAHINDA SICAK ASFALT YAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.