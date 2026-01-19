Aydın Büyükşehir'den ADÜ Sağlık Kampüsü'ne Sıcak Asfaltla Ulaşım Desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ADÜ Sağlık Kampüsü içindeki yoğun trafikli yolda sıcak asfalt yama çalışması yaparak ulaşım güvenliği ve konforunu artırdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:35
Aydın Büyükşehir'den ADÜ Sağlık Kampüsü'ne Sıcak Asfaltla Ulaşım Desteği

Aydın Büyükşehir'den ADÜ Sağlık Kampüsü'ne Sıcak Asfaltla Ulaşım Desteği

Çalışmanın Detayları

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Sağlık Kampüsü sınırları içinde yer alan ve yoğun araç trafiğine maruz kalan güzergâhta sıcak asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. KYK yurtları ile Diş Hekimliği Fakültesi inşaat alanının bulunduğu, özellikle yolcu otobüsleri ve ağır vasıta kamyonların aktif kullandığı bu yolda deformasyona uğrayan bölümler onarıldı.

Yapılan müdahalelerle yol yüzeyindeki olumsuzluklar giderilerek sürüş konforu ve trafik güvenliği artırıldı. Sıcak asfalt yama çalışmaları, üniversite yerleşkesi içindeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hâle getirmeyi hedefledi. Çalışma, öğrenciler, akademik ve idari personel ile kampüsü ziyaret edenler için daha düzenli bir ulaşım ortamı oluşturdu.

İş Birliği ve Üniversite Değerlendirmesi

ADÜ ile Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında hayata geçirilen uygulama, Sağlık Kampüsünün fiziki altyapısının güçlendirilmesine ve kampüs içi ulaşım imkânlarının iyileştirilmesine önemli katkı sağladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, yapılan sıcak asfalt yama çalışmalarının kampüsü yoğun kullanan öğrenciler, akademik ve idari personel ile ziyaretçilerin ulaşım güvenliği ve konforu açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Kent, ağır tonajlı araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmalarının yol güvenliğinin sağlanması ve yol ömrünün uzatılması bakımından değerli olduğunu belirtti.

Rektör Kent, üniversite olarak yerleşke genelinde sürdürülebilir, güvenli ve modern bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda yerel yönetimlerle yapılan iş birliklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Kent, Sağlık Kampüsü'nde gerçekleştirilen çalışmanın üniversite-şehir iş birliğinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, kampüsün gelişimine sağladıkları katkılar ve verdikleri desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini iletti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) SAĞLIK...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) SAĞLIK KAMPÜSÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN VE YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİNE MARUZ KALAN YOL GÜZERGAHINDA SICAK ASFALT YAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) SAĞLIK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gölcük’te Ara Tatil Coşkusu: Tiyatro ve Çocuk Şenlikleri 21-31 Ocak'ta
2
Hayat Hastanesi Mudanya Muhtarlarıyla Buluştu — Yeni Hastane 2027'de Hedefte
3
Karacabey Kahveciler Odası Başkanlığını Selçuk Aytaş Kazandı
4
Soğuk Havada Egzersiz Uyarısı: Kalp Krizi Riski Artıyor
5
Bozdoğan’da Askere Uğurlama: Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı Hediye Edildi
6
Kocaeli'de Kur’an Kurslarına 4 milyon 392 bin 638 TL Malzeme Desteği — Onarımla 2 milyon 44 bin TL Tasarruf
7
Kayseri'de Sağlık Yatırımları Başlıyor: İncesu Diyaliz ve Hacılar Acil İstasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları