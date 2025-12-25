Aydın Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde Binlerce Kişiye Helva Dağıtımı

Aydın Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde Helva İkramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle kent genelinde binlerce Aydınlıya helva dağıttı.

Başkan Çerçioğlu'ndan Kandil Tebriği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların Regaip Kandili’ni kutlayarak herkese sağlık, barış ve huzur dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi, her kandilde olduğu gibi bu anlamlı günde de vatandaşlarla buluştu ve il genelinde gerçekleştirilen helva dağıtımıyla toplumun birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefledi.

Vatandaşlar, Regaip Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLEN REGAİP KANDİLİ’NDE BİNLERCE AYDINLIYA HELVA DAĞITTI.