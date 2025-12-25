DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Aydın Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde Binlerce Kişiye Helva Dağıtımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde kent genelinde binlerce kişiye helva dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 14:59
Aydın Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde Binlerce Kişiye Helva Dağıtımı

Aydın Büyükşehir'den Regaip Kandili'nde Helva İkramı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle kent genelinde binlerce Aydınlıya helva dağıttı.

Başkan Çerçioğlu'ndan Kandil Tebriği

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşların Regaip Kandili’ni kutlayarak herkese sağlık, barış ve huzur dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi, her kandilde olduğu gibi bu anlamlı günde de vatandaşlarla buluştu ve il genelinde gerçekleştirilen helva dağıtımıyla toplumun birlik ve dayanışma duygusunu pekiştirmeyi hedefledi.

Vatandaşlar, Regaip Kandili’nin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini dileyen Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLEN REGAİP KANDİLİ’NDE...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLEN REGAİP KANDİLİ’NDE BİNLERCE AYDINLIYA HELVA DAĞITTI.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MÜBAREK ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLEN REGAİP KANDİLİ’NDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
2
Kayseri’ye 270 Milyon TL’lik 11 Proje Müjdesi: TKDK Sözleşmeleri İmzalandı
3
Anamur’da Şivlilik Geleneği Miniklerle Canlandı
4
Söke Huzur Evi'nde Erken Yeni Yıl Coşkusu: Mini Konser ve Hediyeler
5
Mirasımız Kudüs'ün 'Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu': Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve çarpıcı veriler
6
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
7
Yunusemre Belediyesi ile BÜKSEV'ten Kanser Farkındalığı Protokolü

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı