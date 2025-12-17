Aydın Büyükşehir, Koçarlı ve Germencik’te Hummalı Çalışma

Kentin dört bir yanında Park, Çevre ve Ulaşım ekipleri sahada

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Koçarlı ve Germencik ilçelerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçelerin ana arterlerinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor; sürücü ve yayaların güvenliği için ağaç budamaları, trimör, bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise yaya geçitleri ve otobüs duraklarında kapsamlı bakım ve onarım yapıyor. Temizleme ve yenileme faaliyetleriyle duraklar, vatandaşlara ilk günkü konforuyla hizmet vermeye devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlarda; ayrıca parklarındaki oyun gruplarında çevre koruma ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttüğü çalışmalar sayesinde Germencik ve Koçarlı pırıl pırıl hale geliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelindeki hizmetlerin süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Çalışmalarımızı vatandaşlarımız ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin hizmetlerimizi hayata geçirmeye, 17 ilçemizin tamamında vatandaş odaklı belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz".

