DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,15 0,12%
ALTIN
5.952,5 -0,57%
BITCOIN
3.737.795,56 0,2%

Aydın Büyükşehir, Koçarlı ve Germencik’te Hummalı Çalışma

Aydın Büyükşehir ekipleri Koçarlı ve Germencik’te park, çevre ve ulaşım çalışmalarını sürdürüyor; vatandaşlar memnun, Başkan Özlem Çerçioğlu 17 ilçede hizmet sözü verdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:43
Aydın Büyükşehir, Koçarlı ve Germencik’te Hummalı Çalışma

Aydın Büyükşehir, Koçarlı ve Germencik’te Hummalı Çalışma

Kentin dört bir yanında Park, Çevre ve Ulaşım ekipleri sahada

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Koçarlı ve Germencik ilçelerinde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Çalışmalar, ilçe sakinleri tarafından takdirle karşılandı. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçelerin ana arterlerinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor; sürücü ve yayaların güvenliği için ağaç budamaları, trimör, bakım ve temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise yaya geçitleri ve otobüs duraklarında kapsamlı bakım ve onarım yapıyor. Temizleme ve yenileme faaliyetleriyle duraklar, vatandaşlara ilk günkü konforuyla hizmet vermeye devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde ve bulvarlarda; ayrıca parklarındaki oyun gruplarında çevre koruma ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttüğü çalışmalar sayesinde Germencik ve Koçarlı pırıl pırıl hale geliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelindeki hizmetlerin süreceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Çalışmalarımızı vatandaşlarımız ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Mesai mefhumu gözetmeksizin hizmetlerimizi hayata geçirmeye, 17 ilçemizin tamamında vatandaş odaklı belediyecilik çalışmalarımıza devam edeceğiz".

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARINA DEVAM...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTİN DÖRT BİR YANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARINA DEVAM...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
2
Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir
3
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı
4
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
5
Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü
6
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet
7
Gaziantep'te 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi — Hattat Ahmet Elbeşir'in Eserleri

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi