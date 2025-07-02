Aydın Çine'de Tarım Alanında Yangın!

Aydın'ın Çine ilçesinde, ziraat alanı ve makilikte meydana gelen yangına yönelik mücadelenin başladığı bildirildi. Yangın, Kırksakallar Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım alanında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı.

Yangının duyulmasının ardından, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale edilmektedir.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için üst düzey koordinasyon sağlandığını ve yangının yayılmaması için gerekli önlemler alındığını belirtti.

Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.