Aydın'da 122 Hırsızlıktan 155 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Aydın'da Dev Bir Operasyon
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dikkat çekici bir olay yaşandı. 122 ayrı hırsızlık suçundan toplamda 155 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, sonunda yakalandı.
Emniyet Ekiplerinin Başarılı Çalışması
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, firari hükümlü E.G'nin yakalanması için yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, Türkiye genelinde 30'dan fazla şehirdeki hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olarak 122 suç kaydı bulunan E.G'yi takibe aldı.
E.G. Nasıl Yakalandı?
Yapılan araştırmalar sonucunda, E.G'nin Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Yapılan baskınla göz altına alınan hükümlü, işleme alındıktan sonra cezaevine sevk edildi.