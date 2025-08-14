DOLAR
Aydın'da 13 Yaşındaki Çocuk Babasının Kavgasını Görüp Hayatını Kaybetti

Aydın İncirliova'da babasının kavgasına şahit olan 13 yaşındaki Ümit A., fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 20:05
Aydın'da 13 yaşındaki çocuk babasının kavgasını görüp hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ü.A. ile sokakta karşılaştığı S.T. (34) ve E.T. (32) isimli kardeşler arasında dün, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada babasının kavga ettiğini gören 13 yaşındaki Ümit A., bir anda fenalaştı. Sağlık ekiplerince Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltı ve adli süreç

Olayın ardından polis ekipleri, S.T. ve E.T. isimli kardeşleri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

