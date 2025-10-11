Aydın'da 2400 Yıllık Magnesia'da Çağdaş Sanat Etkinliği

Aydın Germencik'te 2400 yıllık Magnesia Antik Kenti'nde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" etkinliği; sergi, heykel açılışı, VR ve caz dinletisi.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 21:06
Aydın'da 2400 Yıllık Magnesia'da Çağdaş Sanat Etkinliği

Aydın'da 2400 Yıllık Magnesia'da Çağdaş Sanat Buluşması

Germencik'te antik kentte sergi, heykel ve VR deneyimi

Germencik, Aydın ilçesinde düzenlenen "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" etkinliği, 2400 yıllık Magnesia Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Davetliler antik mekanda düzenlenen program kapsamında 3D gözlükle sanal gerçeklik deneyimi yaşadı.

Etkinlikte Bekir İnce'nin "Magnesia'da an" isimli fotoğraf sergisi ile Genco Gülan'ın "Paratonerli Zeus" adlı çağdaş sanat heykelinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından katılımcılara caz dinletisi sunuldu.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır benzer etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bilim ve sanatı bir arada gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" etkinliği...

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" etkinliği...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tasavvuf Geleneği: 'Devran-ü Kıyam ve Sema' İcrası
2
Plastiksiz Festival'de Mimarlık, Sanat ve Tasarımın Yeşil Dönüşümü Tartışıldı
3
Rojin Kabaiş Soruşturması: Adli Tıp DNA Raporu Cinsel Saldırı İhtimalini İşaret Ediyor
4
Batman'da İki Grup Arasında Kavga: 8 Yaralı, 2 Gözaltı
5
Diyarbakır'da 20 Yıldır Aranan 'Kasten Adam Öldürme' Zanlısı Kırklareli'nde Yakalandı
6
Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: Taşköprü'de Yaralılara Müdahale
7
Müsavat Dervişoğlu Mut'ta: 'Birlik ve Beraberlik' İçin Ortak Mücadele

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?