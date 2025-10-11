Aydın'da 2400 Yıllık Magnesia'da Çağdaş Sanat Etkinliği

Aydın'da 2400 Yıllık Magnesia'da Çağdaş Sanat Buluşması

Germencik'te antik kentte sergi, heykel ve VR deneyimi

Germencik, Aydın ilçesinde düzenlenen "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" etkinliği, 2400 yıllık Magnesia Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Davetliler antik mekanda düzenlenen program kapsamında 3D gözlükle sanal gerçeklik deneyimi yaşadı.

Etkinlikte Bekir İnce'nin "Magnesia'da an" isimli fotoğraf sergisi ile Genco Gülan'ın "Paratonerli Zeus" adlı çağdaş sanat heykelinin açılışı yapıldı. Açılışın ardından katılımcılara caz dinletisi sunuldu.

Magnesia Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır benzer etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, bilim ve sanatı bir arada gerçekleştirdiklerini söyledi.

