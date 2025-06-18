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Aydın'da Çam Fıstığı Ağaçlarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki çam fıstığı ağaçlarında çıkan yangın kontrol altına alındı; 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 22:02
Aydın'da Çam Fıstığı Ağaçlarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Çam Fıstığı Ağaçlarında Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 hektarlık bir alan zarar gördü.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Edinilen bilgilere göre, Yeniköy Mahallesi üst kısmında yer alan çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının bildirilmesinin ardından, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Hava Destekli Müdahale

Yangının söndürülmesi için havadan da 3 helikopter yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak daha fazla zarar verilmesi önlendi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu kısımda çıkan yangında 2 hektarlık...

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu kısımda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu kısımda çıkan yangında 2 hektarlık...

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu kısımda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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