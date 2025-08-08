Aydın'da Darp Sonucu Hayatını Kaybeden Genç İzmir'de Defnedildi

Aydın'da darp sonucu ağır yaralanan ve İzmir'de 19 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 21 yaşındaki Poyraz Başnak'ın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Poyraz Başnak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetmesinin ardından, Karşıyaka ilçesindeki Goncalar Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende Başnak’ın babası Mustafa Başnak, taziyeleri kabul etti.

Cenaze sırasında Başnak'ın tabutuna bir Galatasaray atkısı bırakılırken, kardeşi Kardelen Başnak ve dedesi Ekrem Akkuş, gözyaşlarıyla tabutun başında durmakta güçlük çekti.

Törenin ardından gazetecilere konuşan anne Güldem Akkuş, "Çok üzüntülüyüz, oğlumu son yolculuğuna uğurladık. Sadece adalet istiyorum.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Teyze Lamia Ayhan ise adalet umuduyla, "Süreci takip edeceğiz. Olay anına ait görüntüler herkeste var. Bunun tasarlayarak adam öldürme suçu olduğunu herkes görsün istiyoruz." şeklinde konuştu.

Poyraz Başnak'ın cenazesi, öğle namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın Ayrıntıları

Almanya'dan tatil için ailesiyle Didim ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ne gelen Poyraz Başnak ve arkadaşı Onur A. (20), S.A.G. (18) ve P.G. (17) arasında 18 Temmuz'da çıkan bir tartışma, çevredekilerin müdahalesiyle sona ermişti. Başnak ve arkadaşı oradan uzaklaşmaya çalışmış, ancak S.A.G. ve P.G. onlara araçla ulaşarak sert cisimle darbetmişti.

Ağır yaralanan Poyraz, ambulans ile önce Didim Devlet Hastanesi'ne, ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Onur A. ise Didim Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

Şüphelilerden S.A.G. tutuklanmışken, P.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

