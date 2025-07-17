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Aydın'da Devrilen Ağaç İki Otomobile Zarar Verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen ağaç, iki otomobilin zarar görmesine neden oldu; trafik akışı durdu.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:19
Aydın'da Devrilen Ağaç İki Otomobile Zarar Verdi

Aydın'ın Efeler İlçesinde Dikkat Çeken Olay

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda, bilinmeyen bir sebeple devrilen bir ağaç, park halindeki iki otomobile zarar verdi. Olay, sürücüler ve çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Zarar Gören Araçlar ve Trafik Durumu

Ağaç, iki otomobilin üzerine düşerek hasara yol açarken, devrilme olayı sonrasında yol trafik akışına kapandı. Bu durum, hem araç sahipleri hem de diğer yol kullanıcıları için olumsuz bir deneyim yarattı.

Olay Yeri Müdahalesi

Olayın hemen ardından yapılan ihbar doğrultusunda polis, itfaiye ve zabıta ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Ekipler, ağaç kaldırma çalışmalarını sürdürürken, meydana gelen trafik yoğunluğu da ağaç kaldırıldıktan sonra normale döndü.

Bu tür olaylar, vatandaşların park alanlarında dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması, benzer gereksiz hasarların önüne geçebilir.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağacın devrilmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü. Ekipler, devrilen...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağacın devrilmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü. Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma yürüttü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağacın devrilmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü. Ekipler, devrilen...

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağacın devrilmesi sonucu 2 otomobil zarar gördü. Ekipler, devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma yürüttü.

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