Aydın'da Ev Patladı: 1 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Yenikent Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana gelen patlama, büyük bir panik yarattı. Patlama sonrası çıkan yangın sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Patlama ile birlikte alev alan ev, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Olay sırasında evde bulunan Y.E. (20), vücudunda yanık izleriyle birlikte yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye, patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.