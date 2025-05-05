DOLAR
38,56 0,02%
EURO
43,63 -0,05%
ALTIN
4.132,79 0%
BITCOIN
3.646.541,74 -0,35%

Aydın'da Ev Patladı: 1 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 22:43
Aydın'da Ev Patladı: 1 Kişi Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Yenikent Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana gelen patlama, büyük bir panik yarattı. Patlama sonrası çıkan yangın sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Patlama ile birlikte alev alan ev, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Olay sırasında evde bulunan Y.E. (20), vücudunda yanık izleriyle birlikte yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye, patlamanın doğal gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nebati, Taşucu Limanı'ndaki İnşaat Çalışmalarını Yerinde İnceledi
2
ABD'nin Yeni Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Göreve Başladı
3
Muğla'da Motosiklet Kazası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
5
Sakarya'da Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Sakarya'da Trafik Kazası: İki Kadın Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ATO Ziyareti: İş Dünyası İçin Önemli Adımlar

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı