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Aydın'da Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde, vefat eden Ferdi Tayfur'a saygı duruşu olarak lokma dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 17:15
Aydın'da Ferdi Tayfur İçin Lokma Dağıtıldı

Aydın'da Ferdi Tayfur İçin Lokma İkramı

Aydın'ın Söke ilçesinde, Ferdi Tayfur için düzenlenen lokma dağıtımına ilgi büyük oldu. Vefat eden ünlü sanatçının hayranları, belediye meydanında kurulan stantta buluşarak lokma ikramından faydalandı.

Vatandaşlardan Duygusal Anlar

Lokma dağıtan Hasan Taka, yaptığı açıklamada, "Çok üzgünümüz. Tarif edilemeyecek bir acı. Bir parçamız gitti. Allah rahmet eylesin. Allah huzur içinde yatırsın," dedi. Bu anlamlı etkinlik, Ferdi Tayfur'un anısına düzenlendi.

Ferdi Tayfur'un Hayatına Kısa Bir Bakış

79 yaşındaki ünlü sanatçı, 2 Ocak tarihinde Antalya'daki bir hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Hem ses sanatçısı hem de sinema oyuncusu olarak Türk müziğine ve sinemasına büyük katkılarda bulunan Ferdi Tayfur, Türk halkının gönlünde taht kurmuş bir isimdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlar, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema...

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlar, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için lokma dağıttı.

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlar, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema...

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşlar, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için lokma dağıttı.

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