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Aydın'da İtfaiyeci ve Kız Arkadaşı Yangın Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Aydın'da evinde yangında eşi ve çocukları hayatını kaybeden itfaiyeci T.G. ile kız arkadaşı F.T. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:30
Aydın'da İtfaiyeci ve Kız Arkadaşı Yangın Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Aydın'da Yangın Soruşturmasında Gözaltılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğu ölen itfaiyeci T.G. ile kız arkadaşı F.T., olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Olayın Ardından Gözaltılar Gerçekleşti

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.'nin evinde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı. T.G., evdeki yangını çıkarma ve ailesinin ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, olayla bağlantılı olabileceği gerekçesiyle T.G.'nin kız arkadaşı F.T.'yi de aynı kapsamda gözaltına aldı.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

İki şüpheli, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adalete teslim edildi. Olay, Yeşil Mahalle'de 18 Mart’ta meydana gelmişti ve T.G.'nin evinde çıkan yangında eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarında iki çocuğu trajik şekilde hayatını kaybetmişti. T.G.'nin yangın anında evde bulunmadığı bildirilmişti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, mart ayında evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı, kız arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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