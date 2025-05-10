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Aydın'da Kayıp Kişi Otomobili Yanında Ölü Bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde kayıp olarak aranan Ahmet Çığ, devrilen otomobilinin yakınında ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 20:59
Aydın'da Kayıp Kişi Otomobili Yanında Ölü Bulundu

Aydın'da Kayıp Olarak Aranan Ahmet Çığ Ölü Bulundu

Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp olarak ihbar edilen Ahmet Çığ (35), şarampole devrilen otomobilinin yakınında ölü olarak bulundu. Olay, Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi.

Dün yakınları, Çığ'dan haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sürerken, Dutluoluk Mahallesi'nde devrilmiş bir otomobil ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, 48 AHC 088 plakalı otomobilin çevresinde araştırma yaparken, Çığ’ın cansız bedenini yaklaşık 20 metre uzakta buldu.

Çığ'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, şarampole devrilen otomobilinin yakınında...

Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, şarampole devrilen otomobilinin yakınında ölü olarak bulundu.

Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, şarampole devrilen otomobilinin yakınında...

Aydın’ın Çine ilçesinde kayıp ihbarında bulunulan kişi, şarampole devrilen otomobilinin yakınında ölü olarak bulundu.

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