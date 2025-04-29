Aydın'da Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele Başlatıldı
Aydın'da, kestane ağaçları ve meyvelerine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başlandı.
Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde düzenlenen programda, gal arısına karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Karabörtlen Böcek Üretim Laboratuvarı’nda üretilen "Torymus sinensis" isimli 2 bin 700 böceğin doğaya salınımı gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi’ndeki kestane ağaçlarına 920, Nazilli ilçesi Yaylapınar Mahallesi’ndeki kestane ağaçlarına ise 500 böcek salındı.
Programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür ve kurum temsilcileri ile üreticiler katıldı.
Kestane ağaçları ile meyvelerine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Aydın'da biyolojik mücadeleye başlandı.
Kestane ağaçları ile meyvelerine zarar veren, halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı zararlısına karşı Aydın'da biyolojik mücadeleye başlandı.