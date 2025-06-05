Aydın'da Kurban Bayramı'nda Trafik Yoğunluğu

Aydın'da Kurban Bayramı Trafik Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte, Aydın ve Muğla üzerindeki turizm merkezlerine akın eden sürücüler, Aydın'ın Söke ilçesinde yoğunluk yarattı.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum gibi popüler tatil beldelerine gidecek olanların kullandığı Aydın-Söke kara yolunda oluşan araç kuyruğu dikkat çekti.

Argavlı mevkisinden başlayan araç kuyruğu, kilometrelerce uzanan bir trafik sıkışıklığına dönüşerek Novada Kavşağı'na kadar uzandı. Söz konusu güzergâh üzerinde trafikte zaman zaman durma noktasına gelen noktalar yaşandı.

Trafik güvenliği için bölgede jandarma ve polis ekipleri de görevlendirildi. Ekipler, trafik akışını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ederken, sürücüleri trafik kurallarına uyum konusunda sık sık uyardı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Aydın ve Muğla'daki turizm merkezlerine gidecek sürücüler, Aydın'ın Söke ilçesinde yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Aydın ve Muğla'daki turizm merkezlerine gidecek sürücüler, Aydın'ın Söke ilçesinde yoğunluğa neden oldu.