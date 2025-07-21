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Aydın'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik arazide çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 22:48
Aydın'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Makilik Alanda Yangın!

Aydın'ın Nazilli ilçesi'nde, Beğerli Mahallesi'nde bulunan makilik alanda çıkan yangın, hızla kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine ihbar sonrası Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Hızlı Müdahale

5 helikopter, 2 uçak ve 6 arazözle yapılan müdahale, yangının yayılmasını önledi. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın söndürüldü ve 10 dönümlük alan zarar gördü. Yangın söndürme çalışmaları sonrasında bölgede soğutma işlemleri devam ediyor.

Gözaltı Uygulaması

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada ise, Y.K. (22) adlı şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yangının çıkış sebebinin araştırılmasına devam ediliyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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