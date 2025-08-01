Aydın'da Motosiklet Kazası: Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı

Aydın'da Motosiklet Kazası Sonrası Tutuklama

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Selim Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Kaza Detayları

Olay, 30 Temmuz tarihinde Erbeyli Mahallesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Selim Ertaş (44), şarampole devrilerek yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen bir soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi

Ekipler, olay yerinde bulunan kırık far parçası ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, kazaya karışan kamyonetin sürücüsünün B.Ü. (23) olduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kamyonet Sürücüsünün İfadesi

B.Ü.'nün ifadesinde, kaza sonrası korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ü., mahkeme tarafından tutuklandı.

Kazanın Ardındaki Gerçekler

Olayın meydana geldiği bölgedeki İncir Araştırma Enstitüsü yakınlarında, motosikletin başka bir araç tarafından çarpıldığı ve sonrasında bıraktığı izlerle birlikte olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.