DOLAR
40,66 0,07%
EURO
47,05 -0,95%
ALTIN
4.376,96 -1,88%
BITCOIN
4.704.005,49 0,77%

Aydın'da Motosiklet Kazası: Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı

Aydın'da motosiklet kazası sonrası kaçan kamyonet sürücüsü tutuklandı. 44 yaşındaki Selim Ertaş'ın hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:54
Aydın'da Motosiklet Kazası: Kamyonet Sürücüsü Tutuklandı

Aydın'da Motosiklet Kazası Sonrası Tutuklama

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Selim Ertaş'ın hayatını kaybetmesinin ardından kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Kaza Detayları

Olay, 30 Temmuz tarihinde Erbeyli Mahallesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü Selim Ertaş (44), şarampole devrilerek yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hemen bir soruşturma başlattı.

Olayın Gelişimi

Ekipler, olay yerinde bulunan kırık far parçası ve güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, kazaya karışan kamyonetin sürücüsünün B.Ü. (23) olduğunu belirledi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Kamyonet Sürücüsünün İfadesi

B.Ü.'nün ifadesinde, kaza sonrası korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ü., mahkeme tarafından tutuklandı.

Kazanın Ardındaki Gerçekler

Olayın meydana geldiği bölgedeki İncir Araştırma Enstitüsü yakınlarında, motosikletin başka bir araç tarafından çarpıldığı ve sonrasında bıraktığı izlerle birlikte olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak
2
Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
3
Özgür Özel, Kahramankazan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
4
Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
110 Yaşındaki Süleymaniyeli Müezzin, Sevgiyle Camisine Hizmet Ediyor
6
Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!