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Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Abdullah Yeşilyiş trajik bir şekilde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 22:54
Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'da Motosiklet Kazası

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, motosikletin şarampole devrilmesi sonucunda sürücü hayatını kaybetti. Olayda, Abdullah Yeşilyiş'in kontrolündeki 35 BPN 485 plakalı motosiklet, Aydın-Muğla kara yolunda kazaya uğradı.

Kaza Sonrası Müdahale

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yapılan ilk incelemede Abdullah Yeşilyiş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze İşlemleri

Kaza sonrası Yeşilyiş'in cenazesi, detaylı incelemelerin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu trajik olay, bölgedeki trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getirdi.

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