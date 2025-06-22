Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Keskin yaşamını yitirdi. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 14:30 sıralarında gerçekleşti.

Keskin'in kullandığı 09 AHN 903 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savrularak ciddi şekilde yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yusuf Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cesedi, gerekli işlemler için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenine dair detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.