Aydın'da Motosiklet Kazası: Yaralı Genç Güvenlik Kameralarında

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleşen kazada, pikapla çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle birlikte gündeme geldi.

19 yaşındaki S.E.D, 09 YL 735 plakalı motosikletiyle Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Mahallesi Özbey Kavşağı'ndan geçerken, 17 yaşındaki B.Y. yönetimindeki 09 AHT 427 plakalı pikapla çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşaktan çıkan motosiklete pikabın çarpması ve çarpmanın etkisiyle sürücünün bir süre sürüklendiği anlar yer alıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.