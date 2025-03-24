Aydın'da Otobüs Kazası: 1 Ölü, 27 Yaralı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, otobüs şarampole düştü. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, otobüsü kullanan G.D. (37) yönetimindeki 32 AEZ 410 plakalı otobüs, Aydın-Denizli otoyolu Bucak mevkisinde bariyere çarparak şarampole devrildi. Olayın hemen ardından, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada, otobüsteki yolculardan Umut Ergül (27) hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ile hafif yaralanan 26 yolcu, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevre halkı ve yetkililer, kaza sonrası olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtiyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.