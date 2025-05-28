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Aydın'da Park Halindeki Kamyonetten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki kamyonetten düşen 4 yaşındaki Enes Çelebi, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 20:56
Aydın'da Park Halindeki Kamyonetten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'da Acı Olay: Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Kocagür Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonetin kasasında oynayan 4 yaşındaki Enes Çelebi, dengesini kaybederek yere düştü.

Olayın gerçekleşmesinin ardından çevredekiler hemen ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Enes, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Aile ve çevre sakinleri, yaşanan bu üzücü olay nedeniyle derin bir üzüntü içinde. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını...

Aydın'ın Efeler ilçesinde, park halindeki kamyonetin kasasından düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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